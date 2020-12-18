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Of TSO üyesi tedarikçi ve alıcılar için ticaret artık daha kolay olacak

TRABZON HABERLERİ  | 18.12.2020 14:15 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında Of Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Protokolü imzalandı.Protokol Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, Ziraat Bankası Of Şubesi Müdürü Burakzade Limandal ve Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh tarafından imzalandı.Protokolün Oda üyesi tedarikçi ve alıcılar için avantajlar sağlayacağını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, “Üyelerimiz oluşturulan sistem ile topraktan sofraya, denizden masaya üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan destekleyen, ekonomik hayatın içerisindeki tüm aktörlere büyüme, ihracat ve istihdamın korunması konusunda önemli destek sağlayan yeni bir sisteme kavuşacaktır’’ dedi.Banka Müdürü Burakzade Limandal ise ’’Projenin ana amacının tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir’’ diye konuştu.

Of TSO üyesi tedarikçi ve alıcılar için ticaret artık daha kolay olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında Of Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Protokolü imzalandı.
Protokol Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, Ziraat Bankası Of Şubesi Müdürü Burakzade Limandal ve Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh tarafından imzalandı.
Protokolün Oda üyesi tedarikçi ve alıcılar için avantajlar sağlayacağını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, “Üyelerimiz oluşturulan sistem ile topraktan sofraya, denizden masaya üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan destekleyen, ekonomik hayatın içerisindeki tüm aktörlere büyüme, ihracat ve istihdamın korunması konusunda önemli destek sağlayan yeni bir sisteme kavuşacaktır’’ dedi.
Banka Müdürü Burakzade Limandal ise ’’Projenin ana amacının tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir’’ diye konuştu.

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