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Of TSO’dan eğitime tablet desteği

TRABZON HABERLERİ  | 21.12.2020 16:11 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkı sunmak için TOBB ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 adet tablet bilgisayar desteği sağladı.Bilgisayarlar Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu’nun katıldığı törenle öğrencilere ve okul müdürlerine teslim edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaklaşık 17 yıldır eğitime düzenli olarak katkı veren Of Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederek "Camiamıza verdikleri destekler için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Of TSO’dan eğitime tablet desteği

Pandemi döneminde sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkı sunmak için TOBB ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 adet tablet bilgisayar desteği sağladı.
Bilgisayarlar Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu’nun katıldığı törenle öğrencilere ve okul müdürlerine teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaklaşık 17 yıldır eğitime düzenli olarak katkı veren Of Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederek "Camiamıza verdikleri destekler için kendilerine teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki hayırsever ve sivil toplum kuruluşlarının bu güzel kampanyaya katılmalarını diliyorum. Umarım bu destek örnek bir başlangıç olur ve büyüyerek devam eder" dedi.
Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral ise yaptığı açıklamada ’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim imkânlarından faydalanmaları için başlattığı kampanya hakkında bilgi verdi. Saral "İlçemizde uzaktan eğitime katkı vermek amacıyla alınan 55 adet tablet bilgisayarı kaymakamımızın huzurunda bir kısım öğrencilerimize ve okul idarecilerimize teslim ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de öğrencilerimizin yanında olmaktan gururluyuz. Bugün itibariyle kıymetli öğrencilerimize, güzel yavrularımıza tabletlerini teslim ediyoruz. Kendilerine bu zor dönemde başarılarla birlikte, pandemi sürecini geride bıraktığımız sağlıklı günler diliyoruz" diye konuştu.
Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise "Of Ticaret ve Sanayi Odamızın ilçemize bir ilki gerçekleştirerek başlattığı bu desteğin tüm sivil toplum kuruluşlarımızı da harekete geçirmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimiz için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Kısa süre içerisinde Bakanlığımızın ve Kaymakamlığımızın da yürüttüğü çalışmalar sonuçlanacaktır. Uzaktan eğitimle ilgili öğrencilerimizin sıkıntıları aşılmış olacak. Evlatlarımızın bu sıkıntılı süreçte eğitimlerinden geride kalmamaları için elimizden geleni her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

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