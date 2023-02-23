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Off-road kulübü üyeleri depremde hasar gören yolları arazi araçlarıyla aştı

23.02.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erzurum'dan Hatay'a giden Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri, hasar gören yolları arazi araçlarıyla aşarak kırsal mahallelere yardımların ulaştırılmasına katkı sağladı.

Valilik öncülüğünde ve Palandöken Belediyesinin desteğiyle 6 araçla deprem bölgesine yardım için giden off-road tutkunları, kar, buz ve tipide 4x4 araçlarıyla yola çıktı. Gaziantep'e kadar kar ve tipi ile mücadele eden ekiptekiler, depremde hasar gören yollardan geçip yaklaşık 16 saatte Hatay'a ulaştı.

Burada önce arama kurtarma çalışmalarına katılan ve çok sayıda kişiyi enkazdan çıkaran gönüllüler, daha sonra yardım götürülemeyen köylere arazi araçlarıyla ihtiyaç malzemesi taşıdı.

Kulüp üyeleri kentte 8 gün kaldıktan sonra Erzurum'a döndü.

"KAR VE TİPİYİ AŞTIK"

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine, depremin ardından araçlarıyla bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Erzurum-Bingöl arasında buzlanma, kar ve tipiden dolayı 6 saatte Bingöl'e gidebildiklerini anlatan Toptaş, "Kar ve tipiyi aştık. Gaziantep'ten sonra yollar ciddi anlamda hasar almıştı, köprüler yıkılmıştı. Birkaç aracımız geçerken hasar aldı ama kesinlikle durmadık ve uzun uğraşlar sonucunda Hatay'a ulaşabildik." dedi.

Toptaş, istasyon kurup hızlıca enkazda çalışmaya başladıklarını, çok sayıda kişiyi kurtardıklarını dile getirdi.

Kurtarma çalışmalarının ardından yolu olmayan bazı dağ köylerine off-road araçlarıyla yardım malzemesi götürdüklerini aktaran Toptaş, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 6 yıldır doğa ile enkaz altı ve üstü arama kurtarmalarda ciddi anlamda eğitimler aldık ve bulunduğumuz bölgeye giderken tamamen bilinçli ve eğitimli olan arkadaşlarımızla enkaz altında çalıştık. Disiplinli bir çalışma neticesinde 15'ten fazla insanımıza canlı ulaştık. Arkadaşlarımız ekipmanları toplarken ayrılmak istemiyorlardı ama ayrılmak durumundaydık. Herkes oradan gözü yaşlı bir şekilde ayrıldı. Ayrılırken oradaki enkazdan çıkardıklarımızın yakınları toplanarak bizleri uğurladı. O an çok hüzünlü bir andı."

"BU KEZ ARAÇLARIMIZI İNSANLARA YARDIM İÇİN KULLANDIK"

Kulüp üyesi Mithat Akpınar ise off-road tutkunları olarak genellikle doğa faaliyetlerinde bulunduklarını anımsattı.

Bu kez deprem bölgesindeki insanlara yardım için arazi araçlarını kullandıklarına işaret eden Akpınar, "Burada tekerimizin eğlence ve macera için döndüğü bilinir ama orada vatandaşa yardım için döndü. Kırsala çıktığımızda patlamış yollardan dolayı zorluklar çektik ama köylere malzeme dağıttık. Jeneratör, benzin, çocuk bezi, su ve gıda malzemelerini ulaştırdık." diye konuştu.

Gönüllülerden Samet Şentürk de yorgunluklarını sağ çıkardıkları insanlarla unuttuklarını anlattı.

Sefa Kurubaş da ekiplerle 96 saat sonra enkazdan çıkardıkları çocuğun üzerinde toz dahi bulunmadığını belirterek, "Orada ister istemez cansız bedenlere de ulaştık ama her çıkardığımız canlı bir umut ışığı oldu. Açlığımızı, susuzluğumuzu, yorgunluğumuzu bir kenara bırakıp diri bir şekilde çalışmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

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