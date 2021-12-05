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Off-road parkurlarının kadın pilotları uluslararası müsabakalarda da yarışmak istiyor

05.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road şampiyonalarına katılarak zorlu parkurlarda mücadele eden kadın pilot Melis Aksöz ve yardımcı pilotu Ezgi Yılmaz, yeteneklerini uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor - Pilot Melis Aksöz: - "Her sporcu gibi uluslararası yarışlarda yer almak istiyoruz. Hedeflerimiz var ve gerçekleştirmeye oldukça yakınız"

İBRAHİM YOZOĞLU - Off-road parkurlarında mücadele veren kadın pilot Melis Aksöz ve yardımcı pilotu Ezgi Yılmaz, bu alanda tecrübe kazanıp Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Küçük yaşlardan itibaren babasının çalıştığı Bostancı Sanayi Sitesi'nde araçların içinde büyüyen 22 yaşındaki Melis Aksöz, ailesinin desteğiyle off-road yarışlarına katıldı.

Zorlu parkurlarda kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı mücadele eden Aksöz, katıldığı yarışlarda zaman zaman kaza yaşasa da azmiyle diğer kadınlara örnek oldu.

Ulusal organizasyonlarda "en genç kadın pilot" olarak yer almanın gururunu da yaşayan Aksöz, başarılı olmak için kısa sürede uyum sağladığı yardımcı pilotu Ezgi Yılmaz ile parkurların tozunu atmaya devam ediyor.

Pilotlar arasında "kızlar ekibi" olarak anılan, eğlenceli yönleriyle dikkati çeken Aksöz ve Yılmaz ikilisi, yarışlarda daha çok kadın sporcu görmeyi arzuluyor.

- Aksöz: "Bu sporda kadın veya erkek olmak çok önemli değil"

Türkiye'nin ilk ve tek kadın trial pilotu da olan Melis Aksöz, AA muhabirine, 18 yaşında ehliyetini alır almaz babasının desteğiyle Marmara X-Trial Off-Road Kupası'na katıldığını söyledi.

Sporun cinsiyeti olmadığını vurgulayan Aksöz, "Hepimiz yarışta eşitiz fakat sayı olarak eşit değiliz. Ezgi'nin yardımcı pilotluğunda yarışıyorum. Geçtiğimiz yarışlarda vardı ama Sakarya'daki yarışta tek kadın sporcu bizdik. Kadınların bu sporu yapmasını çok istiyoruz. Ciddi eşitsizlik var. Bu sporu yaparken çok eğleniyoruz, bolca vakit geçiriyoruz, çamurlanıyoruz, yolda kalıyoruz, devriliyoruz. Bu sporda kadın veya erkek olmak çok önemli değil." diye konuştu.

Özellikle seyirciden ve halktan çok büyük destek gördüklerini dile getiren Aksöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize 'Kızlar ekibi' diyorlar. İsimden veya kapı numarasından çok 'Kızlar ekibi' olarak ön plandayız. Bundan sonraki hedefimiz, ulusal şampiyonada genel klasmana oynamak. Normalde S1 klasmanında yarışıyordum, yeni takıma transferimle SS1'e, en üst klasmana çıkmış oldum. Şu anda araca alışma sürecindeyim. Benim için büyük atlayış oldu. Hedefimiz, genel klasmanda kendimize yer bulabilmek, bunun dışında da TOSFED Baja Kupası'nda kendimizi geliştirmek. Her sporcu gibi uluslararası yarışlarda yer almak istiyoruz. Hedeflerimiz var ve gerçekleştirmeye oldukça yakınız."

Aksöz, tüm kadınları bu sporu yapmaya beklediğini sözlerine ekledi.

- Yılmaz: "Hırsımızı gösterdiğimizi düşünüyorum"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) organizasyonlarında 3 yıl görev aldıktan sonra Türkiye Off-Road Şampiyonası'na yardımcı pilot olarak katılan Ezgi Yılmaz (26), Melis Aksöz ile kısa sürede uyum sağladıklarını anlattı.

Araç içerisinde birbirlerini hareketleriyle bile anladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu çok güzel bir şey çünkü kendi gelişimimizi görebiliyoruz. Her yarışta tecrübe kazanıyoruz. Tecrübeli pilot ve yardımcı pilotlarımız da bize yardımcı oluyor. Her yarışta öneriler veriyorlar." diye konuştu.

Yılmaz, yardımcı pilotluğu çok sevdiğini, şu an için pilotluğu düşünmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadınlar 'Pilot olamam, süremem, yardımcı pilotluk yapamam' gibi şeyleri ya da tek bir alanı düşünmesinler. İsterlerse TOSFED'de gözetmen olarak veya yarış merkezlerinde çalışabilirler. Çok istiyorlarsa da yarışabilirler. Ben de yardımcı pilot olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Her sezon git gide gelişeceğimi düşünüyorum. Bu sezon fazlasıyla yol aldık, bunun da devam edeceğini düşünüyorum. Yarışlarda fazlasıyla eğleniyoruz. Etabın başında aracımızda şarkı açıyoruz, en eğlenceli ekip olarak da anılıyoruz. Şarkılarımızla etabı renklendirdiğimizi ve hırsımızı gösterdiğimizi düşünüyorum."

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