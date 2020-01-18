YURTHABER
  4. Off-Road şenliği sosyal yardımlaşma etkinliğine dönüştü

Off-Road şenliği sosyal yardımlaşma etkinliğine dönüştü

GİRESUN HABERLERİ  | 18.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinin Paşakonağı Yaylası’nda yarın yapılacak olan’ Off-Road Şenliği’ne İstanbul ve Giresun‘dan katılacak off-road kulüpleri Bulancak’a geldiler.Etkinlik kapsamında, İstanbul Amarok Off-Road Kulübü tarafından, İstanbul’da toplanan ev eşyası ve giyim malzemelerinden oluşan 3 tır yardım malzemesi, Bulancak Belediyesi önünde yapılan törenle Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne teslim edildi.Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) Başkanı Sezgin Karataş yaptığı açıklamada “ Bir doğa sporu aktivitesi ve tanıtım etkinliği olarak planladığımız organizasyonumuz, İstanbul Amarok Off-Road Kulübümüzün duyarlılığıyla bir yardım ve sosyal farkındalık etkinliğine de dönüştü.

Giresun’un Bulancak ilçesinin Paşakonağı Yaylası’nda yarın yapılacak olan’ Off-Road Şenliği’ne İstanbul ve Giresun‘dan katılacak off-road kulüpleri Bulancak’a geldiler.
Etkinlik kapsamında, İstanbul Amarok Off-Road Kulübü tarafından, İstanbul’da toplanan ev eşyası ve giyim malzemelerinden oluşan 3 tır yardım malzemesi, Bulancak Belediyesi önünde yapılan törenle Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne teslim edildi.
Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) Başkanı Sezgin Karataş yaptığı açıklamada “ Bir doğa sporu aktivitesi ve tanıtım etkinliği olarak planladığımız organizasyonumuz, İstanbul Amarok Off-Road Kulübümüzün duyarlılığıyla bir yardım ve sosyal farkındalık etkinliğine de dönüştü. Sağ olsunlar gece gündüz çabalayarak üç tır ev eşyası ve giysi yardımıyla geldiler. Bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için burada Bulancak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza teslim ediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı Bulancak Belediye Başkanımız Recep Yakar’a ev sahibi Kovanlık Belediye Başkanımız Harun Kalıntaş’a, Giresun ve Bulancak’tan katılan kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yarın Paşakonağı Yaylasında yapacağımız Off-Road Şenliğine tüm Bulancaklıları bekliyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Trabzonspor’dan Eynesilli engelli vatandaşa forma jestiTrabzonspor’dan Eynesilli engelli vatandaşa forma jesti
Giresun’da 376 okulda 73 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdiGiresun’da 376 okulda 73 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:41
Öğle
12:42
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:56

Giresun Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Gökçe Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Hastaneler Eczanesi
Merkez
Karamanlar Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Nurdan Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Pınar Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Candan Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Giresunspor'da hedef 3 puan

Giresunspor'da hedef 3 puan

Jandarmadan Hırsıza Suçüstü

Jandarmadan Hırsıza Suçüstü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.