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Off-road tutkunları Bursa'da buluşacak

12.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Off-road tutkunları Bursa'da buluşacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen "Extreme Kupası"nın ikinci ayağı, 15-16 Ekim'de Bursa'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinlikte kamp ve off-road tutkunları Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç Mahallesi'nde bir araya gelecek.

Mustafakemalpaşa Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, 15 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 3 etabın ardından ertesi gün ödül töreniyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Off-Road adrenalin etkinlik

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