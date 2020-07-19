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Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

DÜZCE HABERLERİ  | 19.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışlarda, pilotların kıyasıya mücadelesi izleyicilerden alkış aldı

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen 18. Geleneksel Çilimli Off-Road Şenliklerinin ikinci gününde yarışlar yapıldı.

Şenliklere katılan 18 ilden 70 araç ve 140 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Şenliğin ikinci gününde yarışan araçlar, motor hacmi büyüklüğüne göre zorlu parkurda adrenalinin yüksek olduğu mücadeleler sergiledi.

Pilotların kıyasıya mücadelesi izleyicilerden alkış aldı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi.

Etkinliğe katılan izleyicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafeye uymaları konusunda hassasiyet gösterdiği görüldü.

Görevliler tarafından katılımcılara maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik sık sık anonslar yapıldı.

- "Güzel ve keyifli bir etkinlik oldu"

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, etkinliğe katılımın bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Şenliğin ikinci gününde yapılacak yarışlarda 48 aracın yer aldığını ifade den Albayrak, "10 aracımız şu an çıkış yaptı. 38 aracımız daha yarışa çıkacak. Maske ve mesafe konusuna uymaya özen gösteriyoruz. Güzel ve keyifli bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Şenlik, ekstrem parkurda zamana karşı yarışan ve dereceye giren pilotlara kupalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

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