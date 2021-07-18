YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Off-road tutkunu dede ve torun "Pıtırcık" ile pistlerin tozunu attırıyor

Off-road tutkunu dede ve torun "Pıtırcık" ile pistlerin tozunu attırıyor

18.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de off-road yarışlarına katılabilmek için hurda malzemelerden arazi aracı yapan emekli ambulans şoförü Ahmet Cıvak ile Acil Tıp Teknikeri torunu Barkın Cıvak, katıldıkları birçok yarıştan dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşıyor - Ahmet Cıvak: - "Sosyal medyada aracımız oldukça tanınıyor ve fenomen. Torunumla her yarışa katılmaya çalışırım" - Barkın Cıvak: - "Dedemle el ele vererek 'Pıtırcık' ismini verdiğimiz aracı tasarladık"

ÖMER ÜRER - Düzce'de hurda malzemelerden tasarladıkları arazi aracıyla katıldıkları off-road yarışlarında pistlerin tozunu birlikte attıran dede ile torunu, birçok müsabakadan dereceyle dönüyor.

Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Acil Tıp Teknikeri Barkın Cıvak, off-road tutkusu nedeniyle yarışlara katılabilmek için emekli ambulans şoförü dedesi Ahmet Cıvak'tan (76) arazi aracı yapmasını istedi.

Torununun isteğine kayıtsız kalamayan Cıvak, onun da yardımıyla atölyesinde hurdacılardan aldığı parçaları birleştirerek 25 günde off-road aracı tasarladı.

El emeğiyle yaptıkları araçla off-road yarışlarına birlikte katılan dede ile torunu, Ereğli-Alaplı Off-Road Kulübü bünyesinde 6 yıldır zorlu parkurlarda rakiplerine karşı mücadele ediyor.

Uzun yıllar ambulans şoförlüğü yapan dedesinin tecrübesinden de yararlanan Barkın Cıvak, dedesiyle yarışlarda dereceler elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

- Fındık bahçesine gitmek için de arazi aracı yaptı

Ahmet Cıvak, AA muhabirine, torununun off-roada merakı olduğunu ve kendisinden araç tasarlamasını istediğini aktararak, "Ben de 'Paramız yok oğlum.' dedim ama beni ikna etti ve başladık. Aracı 25 günde bitirdim." diye konuştu.

Fındık bahçelerine gitmek için de kendisine 1994'te arazi aracı yaptığını anımsatan Cıvak, "Aracımızın yapımını tamamladık ama tabi her katıldığımız yarışmada aracımızın eksiklerini gördük ve tamamladık. Şimdi ise sosyal medyada aracımız oldukça tanınıyor ve fenomen. Torunumla her yarışa katılmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.

Cıvak, Artvin'den bile yarış tekliflerinin geldiğini anlatarak, "Elimizden geldiğince yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Düzce'deki yarıştan sonra da Konya ve Bilecik'ten yarış teklifleri geldi, katılmayı düşünüyoruz açıkçası." dedi.

- "Dedemle birlikte el ele vererek araç tasarladık"

Acil Tıp Teknikeri Barkın Cıvak da sağlık çalışanı olarak zorlu sürecin ardından dedesiyle yarışlara katılarak stres attığını söyledi.

Salgın döneminde çok yorulduklarını dile getiren Cıvak, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelemiz her zaman devam ediyor. Dedem de emekli ambulans şoförü. Boş kaldığımız zamanlarda yarışlara katılıyoruz ve ayrıca dedemle arazi araçlarına hobi amaçlı eklentiler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Şoförlüğü dedesinin daha önce yaptığı arazi aracında geliştirdiğini vurgulayan Cıvak, "Dedemle el ele vererek 'Pıtırcık' ismini verdiğimiz aracı tasarladık. İmkanlarımız el verdiği kadar sağlık personeli olarak bu şekilde bir araç tasarlayıp yarışlara katılmaya başladık. Bu dönemde böyle bir organizasyon çok iyi oldu, o yoğun tempodan çıktık, çok iyi geldi." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyorAnadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:32
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:31
Yatsı
22:15

Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Aydınpınar Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Rumeli Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.