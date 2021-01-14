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OFM’de sağlık çalışanlarına aşılama başladı

14.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun Korona virüs aşısı olmasından sonra, bugün özel hastanelerde de çalışan sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı.OFM Antalya Hastanesi’nde ilk aşı, Başhekim Dr.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun Korona virüs aşısı olmasından sonra, bugün özel hastanelerde de çalışan sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı.
OFM Antalya Hastanesi’nde ilk aşı, Başhekim Dr. Cem Mutlu’ya yapıldı. E-Nabız üzerinden randevu alan Dr. Cem Mutlu’ya Sinovak aşısının ilk fazı gerçekleştirildi. Aşı ile ilk toplumsal bağışıklanma adımının atıldığını söyleyen Dr. Cem Mutlu, “Korona virüsün bu aşılama ile ortadan kalkacağına inanıyorum. Aşılama ile toplumsal bağışıklama yolunda ilk atımı atacağız. Öncelikle sağlık personelimizden başlayıp, diğer 65 yaş üzeri ve risk gruplarını aşılayarak, peyder pey normal hayata dönüş için gerekli adımları atmış olacağız. İnşallah bu kötü hastalık ile ilgili de mücadelede önemli bir aşamaya geçmiş olacağız. Tüm hastanelerde aşılama aile hekimleri tarafından, kamu ve özel hastanelerden randevu sistemi ile MHRS sistemi ve 186 numaradan aile hekimi, özel hastane tercihlerini seçerek, randevularını alabilir sonrasında aşılarını olabilirler” dedi.

“ Aşı ile kovidin sonlanacağına inanıyorum”
Hastanenin Enfeksiyon kontrol hemşiresi Fatma Kırbaş da Kovid-19 aşını olmuş olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. “Bu pandemi sürecinde birebir bu sürecin içerisindeydim. Gerek personel takibi, gerek hasta takipleri ile ilgili. Bu hastalığın ne kadar kötü bir hastalık olduğunu kendim görmüş oldum” diyen sağlık personeli Kırbaş, “Aşılamanın önemini çok iyi biliyorum. Bu aşılama ile hastalığın, Kovid pandemisinin sonlanacağına inanıyorum. Bunun verdiği bir mutluluk var, aşı olduğum için mutluyum” diye konuştu.
“Herkes gönül rahatlığı ile aşı olabilir”
Tıbbı Biyokimya Uzmanı Dr. Mert Musul ise herkesin gönül rahatlığı ile aşıyı yaptırabileceğini söyledi. “İlk aşıyı vurduran grup olduğumuz için çok mutluyuz. Herhangi bir sıkıntı yok, hepimizin gönül rahatlığı ile aşıyı vurdurmasını isteriz. Toplumsal bağışıklık adına da herkes bu sorumlulukta aşılarını vurdurmalarını istiyoruz. Aşı olduktan 15 dakika içerisinde hastane içerisinde bulunmak durumundayız. Herhangi bir yan etki durumunda personellerimiz sizlere gerekli müdahalelerde bulunacak. Aşıyı vuruldum, gayet bir iyi durumdayım herhangi bir sıkıntım yok” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir yan etki ile karşılaşmadım”
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Kutay da, aşı olduktan sonra herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını söyledi. Aşılama ile pandeminin sona ereceğine inandığını aktaran Uz. Dr. Engin Kutay, “herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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