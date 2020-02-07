Ögem’den pedagojik ve teknolojik eğitim desteği

Öğretimde kalite ve verimliliği artırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Atatürk Üniversitesi, Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) aracılığıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda eğitim öğretime ara verilen tatil döneminde üniversitenin çeşitli birimlerinde güncel pedagojik yaklaşımlar ile eğitim teknolojileri hakkında çalıştaylar ve atölyeler düzenleyen ÖGEM, sadece ara dönemde Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyelerine 12 farklı etkinlikle pedagojik ve teknolojik eğitim desteği sundu.

Bu eğitim desteklerinden biri olan öğrenmeyi ve öğretim sürecini bilinçlendirmede dönüt etkinliğini gerçekleştiren ÖGEM, etkinlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı da misafir etti. Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde düzenlenen etkinliğe katılan Rektör Çomaklı, burada öğretim üyelerine verilen eğitimleri yerinle inceleyerek etkinlikler hakkında yetkilerden bilgi aldı.

“ÖGEM, Öğretme ve Öğrenme Kültürünü İlerletmeyi Amaçlıyor”

Etkinlikte uygulamalı eğitimleri ilgiyle izleyen Rektör Çomaklı, uygulamalı eğitimlerin hem akademisyenler hem de öğrenciler açısından oldukça verimli olduğunu ifade ederek, bu tarz eğitimlerin öğretim üyelerinin öğrencilerine bilgi aktarımı konusunda büyük önem arz ettiğini söyledi.

“Atatürk Üniversitesi olarak ilkemiz; kurumsal hedeflere ve önceliklere duyarlı olmak ve öğrenme hedeflerinin rehberliğinde öğretim üyeleri ve akademik birimlerin iş birliği içinde çalışmasını sağlamaktır” diyen Rektör Çomaklı, bu kapsamda faaliyet gösteren Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin çağın gereklerine uygun olarak öğretme ve öğrenme kültürünü ilerletmeyi amaçladığını söyledi.

ÖGEM’in kapsayıcı, öğrenci merkezli, araştırma sonuçlarına dayalı pedagojik yaklaşımları teşvik ettiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, merkez bünyesinde yürütülecek faaliyetler aracılığıyla ulusal ve uluslararası bilimsel anlayış doğrultusunda öğretim üyelerine eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinde, yeniden yapılandırılmasında ve kendilerini güncellemelerinde destek verildiğini aktardı.

“Yarıyıl Tatilinde 452 Öğretim Üyesi Etkinliklere Katılım Gösterdi”

ÖGEM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Göktaş ise, bu eğitimlerde ölçme-değerlendirme, yetişkinlerin eğitimi, güncel pedagojik yaklaşımlar, sınıfta etkili iletişim, öğretim programının tasarımı, öğretimin oyunlaştırılması, eğitsel video tasarımı, öğrenme yönetim sistemleri, öğretimde biçimlendirici dönüt ve eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı konularında alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yapılan etkinliklere toplam 452 öğretim üyesi katılım gösterdiğini söyledi.

ÖGEM’in 2019 yılında kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana öğretme ve öğrenmede mükemmelliği amaçlayan kurumsal bir iklimi teşvik etmeye odaklandığını belirten Göktaş, üniversite genelinde öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak çalışmalar yürüterek, etkili, verimli, memnun edici öğretim uygulamaları, değerlendirme yöntemleri, yöntem ve teknikler ile ilgili seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlediklerini ifade etti.

