Oğlu için ürettiği Propolisle ’İnsanlığa Değer Katan Girişimci’ ödülünü aldı

Hayallerini gerçekleştirerek ilham veren girişimci kadınların 25 farklı kategoride ödüllendirildiği 3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi yapıldı. Oğlunun bağışıklık sorununa çare aradığı dönemde propolis ve arı sütünü araştırarak, üretmeye başlayan Gıda Mühendisi Elif Aslı Tanuğur, ’İnsanlığa Değer Katan Girişimci’ ödülü aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreninde ülkeye değer katan kadın girişimcileri ödüllendirildi. Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen etkinlikte, "Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma" paneli de gerçekleştirildi.

İlk olarak kendi oğlu için ürettiği Propolisle gelen başarı

Oğlunun bağışıklık sorununa çare aradığı dönemde propolis ve arı sütünü araştırarak, üretmeye başlayan Gıda Mühendisi Elif Aslı Tanuğur, propolisin oğlunda etkilerini görünce, girişimci olmaya karar verdi. Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile yerli olarak üretmek için 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te firması BEE’O propolisi kurarak çalışmalarına başladı. Tanuğur "İnsanlığa Değer Katan Girişimci" ödülünü alırken yaptığı konuşmasında "Beni bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kişilere tek tek teşekkür ediyorum. Bu benim için çok anlamlı bir ödül çünkü yolculuğuma tam da bu amaçla, yani insanlığa, doğaya, arıcılığa, arıcılığın geleceğine katkıda bulunmak için çıkmıştım. Oğlum için üretmeye başladığım propolisi ihtiyacı olan herkese doğru şekilde ulaştıralım, ülkemizde arıcılığı geliştirelim ve arının doğaya katkısı konusunda farkındalık oluşturalım istemiştim. Gururla söylüyorum ki çalışanlarımızın yüzde 65’i kadın. Ayrıca ülkemizde daha fazla kadınımızın arıcılık yapmasını sağlamak için projeler yürütüyoruz. Bugün 37. ödülümüzü alıyoruz ve bunların hepsi bizim için ayrı ayrı birer gurur ve motivasyon kaynağı. " dedi.

