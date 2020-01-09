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  4. Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı

Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı

YALOVA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Yalova’da bir adam, oğluna aracı ile çarparak ölümüne sebep olan şahsı 2 yıl sonra kurşun yağmuruna tuttu.Yalova’da 2017 yılında merkez Adnan Menderes Mahallesi’nden Hacı Mehmet köyüne yaya olarak giden Osman Yazıcı’ya 77 DK 857 plakalı otomobil çarpmıştı.

Yalova’da bir adam, oğluna aracı ile çarparak ölümüne sebep olan şahsı 2 yıl sonra kurşun yağmuruna tuttu.
Yalova’da 2017 yılında merkez Adnan Menderes Mahallesi’nden Hacı Mehmet köyüne yaya olarak giden Osman Yazıcı’ya 77 DK 857 plakalı otomobil çarpmıştı. Yazıcı, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulmuş ve orada hayatını kaybetmişti. Sürücü T.K. ise hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçmış ve bir süre sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Aile ise, oğullarının sürücü T.K. tarafından aralarındaki husumet yüzünden kasten öldürüldüğünü iddia ederek, sürücünün müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Aradan geçen 2 yıl sonrasında baba R.Y (68), oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği T.K’yi Adnan Menderes Mahallesi üzerinde kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli noktalarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan T.K ambulansla önce Yalova’daki özel bir hastaneye, ardından ise Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen T.K. yoğun bakıma alındı. R.Y. ise gözaltına alınarak Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kent Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Aliş Eczanesi
Ciftlikkoy
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