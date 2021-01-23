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Oğlunun hastaneye götürdüğü anne kazada öldü

23.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Denizli’de sabah saatlerinde annesini hastaneye götürmek için yola çıkan 62 yaşındaki Ali Gürtekin otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Denizli’de sabah saatlerinde annesini hastaneye götürmek için yola çıkan 62 yaşındaki Ali Gürtekin otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen trafik kazasında Gürtekin yaralanırken, 83 yaşındaki anne Ayşe Gürtekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çal ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesinden Denizli Karayolu istikametinde ilerleyen sürücü Ali Gürtekin (62), Çivril kavşağı yakınlarında 43 KB 157 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, takla attı. Otomobilde yolcu konumunda bulunan arka koltukta oturan anne Ayşe Gürtekin (83), şarampole fırladı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipler sevk edildi.

Annesini hastaneye götürürken, kaza sonucu yolda hayatını kaybetti
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ayşe Gürtekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Ali Gürtekin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Gürteki’nin cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Gürtekin’in annesini Denizli’de özel bir hastaneye tedavi için götürdüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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