YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Oğlunun işkencesine maruz kaldığı iddia edilen yatalak kadın hastaneye kaldırıldı

Oğlunun işkencesine maruz kaldığı iddia edilen yatalak kadın hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 31.07.2020 19:35 | Son Güncelleme

Oğlunun işkencesine maruz kaldığı iddia edilen yatalak kadın hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, oğlunun işkencesine maruz kaldığı ileri sürülen yatalak kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi Güzel Sokak'ta yaşayan 3 çocuk annesi yatalak Rahime D'ye (85), oğlu A.D. tarafından işkence edildi.

Durum, yaşlı kadının Yolüstü köyünde yaşayan torunu M.D'ye bildirildi. M.D. de köy muhtarı Mehmet Bayram ile karakola giderek şikayetçi oldu.

A.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rahime D. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahelenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Rahime D'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Muhtar Mehmet Bayram, AA muhabirine, olayı öğrendikten sonra ellerine ulaşan görüntüye karakola başvurduklarını söyledi.

A.D'den şikayetçi olduklarını ifade eden Bayram, "Görüntüyü izlediğimizde hayretler içinde kaldık, insanlık dışı bir şeydi. O kişi gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişinin en ağır cezayı alması gerekir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Elazığ Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:17
Öğle
12:35
İkindi
16:25
Akşam
19:42
Yatsı
21:14

Elazığ Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Kent Eczanesi
Merkez
Kovancılar Eczanesi
Merkez
Munzur Eczanesi
Merkez
Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.