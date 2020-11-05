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Oğlunun kaza haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde oğlunun kaza yaptığını öğrenen baba hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, M.A.K yönetimindeki motosiklet Şevketiye Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Oğlunun kaza haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde oğlunun kaza yaptığını öğrenen baba hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, M.A.K yönetimindeki motosiklet Şevketiye Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü M.A.K.’yi ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Oğlunun kaza haberini alan baba Hüseyin Kılcıoğlu hastaneye geldi. Kılcıoğlu hastanede bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılcıoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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