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Oğlunun "keşke öğretmen olsaydın" sözüyle 54 yaşında 2. kez üniversite bitirdi

16.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü mezunu Afet Ergü, oğlunun 30 yıl önceki isteğini geç de olsa yerine getirmek için başladığı Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü de başarıyla tamamladı - Atanma kriterlerini tamamlayarak öğretmenlik mesleğini sürdürmek isteyen Ergü: - "Aslında öğretmenlik çok büyük idealimdi, hayalimdi. Geç de olsa onu mutlaka gerçekleştirmek istedim"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 54 yaşında mezun olan Afet Ergü, azmiyle eğitimin yaşının olmadığını gösterdi.

İzmirli iki çocuk annesi Afet Ergü, İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünü okuduktan sonra öğretmenlik hayalinin peşinden giderek 4 yıl önce girdiği üniversite sınavında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Dört yılda fakültedeki bölümünü ve formasyon eğitimini başarıyla tamamlayan Ergü, öğretmenlik hakkını elde etti.

Mezuniyet töreninde bölümden arkadaşları ile kepini havaya atarak sevinç yaşayan Ergü, atanma kriterlerine haiz olduğunda okul ve dershanelerde çalışarak ya da özel ders vererek öğretmenlik mesleğini sürdürmeyi istiyor.

- "Beni hep öğretmene benzetirlerdi"

Ergü, AA muhabirine, yıllardır öğretmen olabilmenin hayalini kurduğunu ve 4 yıl önce hayalini gerçekleştirmek amacıyla İzmir'den Trakya Üniversitesine geldiğini belirtti.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 4 yılda tamamladığını dile getiren Ergü, çevresindekilerin kendisini sürekli öğretmene benzetmesinin ve oğlunun "keşke öğretmen olsaydın" sözünün, bu hayalini tetikleyen en önemli unsur olduğunu anlattı.

Ergü, geç de olsa hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aslında öğretmenlik çok büyük idealimdi, hayalimdi. 30 yıl önce ilkokulda okuyan oğlumun sınıfına girince arkadaşları beni öğretmen sanmış. Oğlum ağlayarak yanıma geldi ve 'keşke şimdi sen öğretmen olsaydın, ben arkadaşlarıma annem öğretmen değil demeyecektim' demişti. O gün çok üzülmüştüm. Oğluma o gün söz verdim. Yıllar sonra verdiğim sözü tuttum. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdim ve formasyon aldım. Evrene güzel bir mesaj göndermişiz. Çok mutluyum."

Gençlere hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmemesi tavsiyesinde bulunan Ergü, "Ben başta çocuklarıma örnek olmak üzere bu yola çıktım. Beni örnek alarak, beni model alarak en başta çocuklarım üniversitede okudu. Hiçbir zaman hedeflerinizden vazgeçmeyin. Gençler azimle çalışmaya devam etsin." diye konuştu.

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