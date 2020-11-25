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Oğluyla aynı kaderi paylaştı

AYDIN HABERLERİ  | 25.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi muhtarı Nafiz Çamoğlu (74) kısa bir süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Oğluyla aynı kaderi paylaştı

Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi muhtarı Nafiz Çamoğlu (74) kısa bir süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Muhtar Çamoğlu’nun oğlu İbrahim Çamoğlu da iki ay önce kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.
31 yıldan bu yana Cuma Mahallesi muhtarı olarak görev yapan Nafiz Çamoğlu, kısa bir süre önce Akciğer Kanseri hastalığına yakalandı. Muhtar Çamoğlu’nun Aydın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilirken aynı zamanda Kovid-19 testinin de pozitif olduğu öğrenildi. Tedavisine devam edilen Muhtar Çamoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Mahalle halkı tarafından sevilen ve uzun yıllar muhtarlık görevini sürdüren Çamoğlu’nun vefatı sevenlerini üzerken, oğlu İbrahim Çamoğlu’nun da iki ay önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Muhtar Çamoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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