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OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Stanton Kidd'i transfer etti

ANKARA HABERLERİ  | 18.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Stanton Kidd'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li forvet Stanton Kidd'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun transferi duyurularak, "Takımımız yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Deneyimli oyuncu Stanton Kidd yeni sezonda takımımızda olacak." denildi.

Türkiye'de 2017-2019 yıllarında Darüşşafaka'da forma giyen Kidd, geride kalan sezon NBA ekiplerinden Utah Jazz'da 4 maça çıktı. Sezonu Avustralya'da Melbourne United takımında tamamlayan Kidd, 10.5 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

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