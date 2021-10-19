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OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'ndaki ikinci maçına çıkacak

19.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'ndaki ikinci maçına çıkacak

OGM Ormanspor Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda yarın sahasında Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata takımıyla karşılaşacak.

Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

OGM Ormanspor Avrupa'daki ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yenmişti.

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen başkent ekibinin grubunda Ludovika-FCSM Csata, Nika Syktyvkar ve bir diğer macaristan ekibi DVTK ekibi yer alıyor.

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