OGM Ormanspor'dan kaptan Nilay Kartaltepe için veda mesajı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 43 yaşındaki takım kaptanı Nilay Kartaltepe için veda mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "4 sezon boyuncu takımımızın kaptanlığını yapan değerli basketbolcu Nilay Kartaltepe'ye takımımıza ve kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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