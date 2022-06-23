YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. OGM'den yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmemesi uyarısı

OGM'den yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmemesi uyarısı

23.06.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM'den yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmemesi uyarısı

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), orman yangınları ile mücadelede, yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşların yangın alanlarına girmemesi uyarısı yapıldı.

OGM'nin Twitter hesabından, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Orman yangınlarıyla mücadelede, vatandaşların yardım etme duyarlılığının anlayışla karşılandığını belirtilen açıklamada, yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmesi ve müdahalesinin hayati riskler barındırdığı vurgulandı.

Bu tip davranışların, mücadelenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine ve vatandaşların can güvenliğini riske attığına işaret edilen açıklamada, "Yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşlarımızın yangın bölgelerine girmemesi, yasal bir zemini bulunmayan gönüllü hareketleri ile yangına müdahalede bulunmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi "Çiçeğim Takas" uygulamasını başlatacakAnkara Büyükşehir Belediyesi "Çiçeğim Takas" uygulamasını başlatacak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyaretiDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyareti
Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödülŞanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül

Ankara Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.