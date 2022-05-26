OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı

ANTALYA/ADANA (AA) - Orman yangını sezonuna hazırlık amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle merkezi Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda gerçekleştirilen tatbikat sona erdi.

Tatbikatta 20 ilden 808'i gönüllü olmak üzere 4 bin 939 personel, 16'sı hava olmak üzere 900'ün üzerinde araç görev aldı.

Tatbikat senaryosuna göre, hava sıcaklığının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgarın etkili olması nedeniyle Antalya, Adana, Mersin ve Muğla’da başlayan orman yangınlarına 12 ilden gelen desteklerle 24 saat boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya’da 5 ilçede 16 farklı noktada çıkan yangına iki yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 3 dozer, 72 arazöz, 5 TOMA, 43 itfaiye aracı ve 512 personelle müdahale edildi.

Tatbikat kapsamında okuldan, siteden, otelden tahliye ile canlı hayvan tahliyesi gerçekleştirilirken, çıkan yangınlar söndürüldü.

- 10 ayrı lokasyonda çalışma yapıldı

Tatbikat öncesi Yangın Yönetim Merkezi’nde tatbikata katılan illerdeki yönetim merkezlerindeki il valileri ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Öte yandan Anadolu Ajansı ekibi de orman yangınlarına müdahale tatbikatını, yangına müdahale helikopterine binerek havadan görüntüledi.

Tatbikata katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bağlanan yetkililerden bilgiler alırken, çalışmalarda başarı diledi.

Antalya’da 10 ayrı lokasyondaki tatbikat alanlarını tek tek gezen Çataklı, çalışmaları yerinde takip etti.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata katılan illerin geçen yıl uzun süre yangınlarla mücadele ettiğini anımsatarak, tatbikatta toplam 16 ilin yangın söndürme çalışmasına katıldığını belirtti.

Tatbikatta 5 bin personel, 800'ün üzerinde gönüllü ve çok sayıda aracın görev yaptığını dile getiren Çataklı, amaçlarının yaptıkları planlamaların uygulamada ne kadar gerçekçi olduğunu görmek, test etmek, eksikleri görerek dönüşler almak ve planları revize etmek olduğunu söyledi.

Kurumlar arasında iş birliği sağlamak, pratik geliştirmek, koordinasyon kabiliyetini güçlendirmek ve ihtiyaçlar oranında kurumların kapasitesini geliştirmesini teşvik etmek istediklerini belirten Çataklı, "Afet yönetiminde tek başına AFAD’ın, tek başına kamu kurumlarının mücadelesiyle bu işin üstesinden gelinemeyeceğini hep savunuyoruz. Kamunun dışında sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz iki kritik paydaşımızdır. Bütün tatbikatlarımızda bu iki paydaşımızla da bir arada olmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Geçen yılki tecrübelerden ders çıkarmaya çalışıyoruz"

Çataklı, geçen yılı Türkiye genelinde afet eğitim yılı, bu yılı da afet tatbikat yılı ilan ettiklerini belirtti.

Yoğun bir tatbikat döneminden geçtiklerini söyleyen Çataklı, şöyle konuştu:

"Nitekim kış tatbikatını Erzurum’da yaptık. Toplanma, barınma ve tahliye tatbikatını İstanbul’da yaptık. Diyarbakır’da doğada arama tatbikatı yaptık. Önümüzdeki hafta Kastamonu ve Trabzon’da tatbikatlarımız olacak. 54 binin üzerinde tatbikat planlamıştık. Şu anda 53 bini geçtik. Neredeyse hedeflerimize daha yılın ilk altı ayı dolmadan ulaşmış olacağız. Buradaki amacımız farkındalığı oluşturmak. Sonuçta bu tür işler afetlerde görevli kişiler kadar vatandaşlarımızın desteği ile olacak şeyler. Hem bir kaosun oluşmaması hem de ihtiyaç duyulduğunda onların desteğinin alınması bakımından farkındalık mühim. O sebeple yıl sonuna kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Antalya'nın ve bölgemizin geçen yıl yaşadığı tecrübeleri biliyoruz. Bunlardan ders çıkarmaya çalışıyoruz."

Tatbikata, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi kırsalındaki tatbikatta, senaryo gereği orman yangını ihbarı üzerine bölgeye 400 personel, arazöz ve iş makineleri ile helikopter ve İHA yönlendirildi.

Güvenlik güçleri belirlenen bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak yol güvenliğini sağladı. Bir ilköğretim okulunda yangından etkilenen çocuklar tahliye edildi. Yangından etkilenen mahalle sakinleri ve hayvanları da kurtarıldı.

Tatbikatta yola kaya düşmesi, vatandaşlara kumanya dağıtılması, güvenli bölgelerde geçici barınma için çadır kurulması, dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık kuruluşlarına nakli gibi durumlar canlandırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle orman yangını söndürüldü, tatbikat sorunsuz tamamlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Yanışlı ve Büyükeceli mahallelerinde yapılan tatbikata 812 personel ve 179 araç katıldı.

Tatbikat öncesinde bir otelde hazırlanan Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü ve diğer ilgililerin katılımıyla toplantı yapıldı. Paydaş kurumların bilgi alışverişinde bulunduğu toplantıda Vali Pehlivan canlı bağlantıyla Antalya'ya bağlanarak, İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya kentteki tatbikata ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra senaryo gereği iki mahallenin kırsal kesiminde çıkan orman yangını nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangından mahalledeki konutlar, yazlık siteler ve bir otel etkilendi. Bazı vatandaşlar ve ağıldaki hayvanlar ekiplerce tahliye edildi. Yazlık sitelerde ve oteldeki vatandaşlar da sahil güvenlik botlarıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Büyükeceli Mahallesi'nde de evleri zarar gören vatandaşlar için 200 çadırlı geçici barınma merkezi kuruldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tatbikatın sona ermesinin ardından Pehlivan, saha incelemesi yaptı, ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Pehlivan, AA muhabirine, tatbikatın her aşamasının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "En büyük temennimiz afetlerin yaşanmaması ama biliyoruz ki ülke olarak afetin birçok türünün riskini taşıyoruz. Bununla birlikte ne kadar hazırlıklı olursak afetlerin etkisini minimize edilebileceğimizi de biliyoruz. Bu da koordineli ve iş birliği halinde çalışmayla oluyor. Bu tatbikatlarda işte bu iş koordinasyonunu test etme imkanı veriyor." dedi.

