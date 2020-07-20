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Öğr. Gör. Dr. Akbal, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu’na kitabını takdim etti

EDİRNE HABERLERİ  | 20.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr.

Öğr. Gör. Dr. Akbal, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu’na kitabını takdim etti

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal, son kitabı olan “ABD Suudi Arabistan Siyasal İlişkileri: Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi” adlı eserini, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.
Trakya Üniversitesinin Keşan ilçesinde bulunan okullarını ziyaret ederek okul yöneticileri ile birlikte akademik ve idari çalışanlarla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ziyareti sırasında, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkileri konu edinen, bu alanda Türkiye’de ilk ve tek kitap olma özelliğine sahip “ABD Suudi Arabistan Siyasal İlişkileri: Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi” isimli kitabını takdim etti.
Ziyarette, bilimsel yayıncılığa ve akademik hayata kazandırdığı kitabın içeriği hakkında bilgiler veren Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na eserine gösterdiği yakın alaka için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise üniversite olarak bu tür araştırma ve çalışmalara değer verdiklerini belirterek, çalışmanın akademik camiaya olumlu yansımasını temenni ettiğini belirtti. Bilimsel yayıncılığın ve benzer eserlerin çoğalmasını arzuladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal’ı tebrik etti.

“ABD Suudi Arabistan Siyasal İlişkileri: Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi” hakkında
Nobel Yayınları arasından çıkan ve kısa sürede çok sayıda okuyucuya ulaşan kitap dört bölümden oluşuyor ve her bölümde ele alınan konu, okura geniş bir perspektiften bakma imkânı sağlıyor. Uzun araştırmalar sonucunda, büyük bir özen, titizlik ve disiplin içerisinde hazırlanmış eser, okuyucuyu uzun ve kapsamlı bir tarihi yolculuğa çıkararak, siyaset biliminde ve uluslararası ilişkilerde temel araştırma sorularından birine yöneltiyor. Kitabında, devletlerin uluslararası sistemde nasıl ve hangi şekilde eyleme geçip politika belirlediği sorusuyla yakından ilgilenen Özdemir Akbal, okuyucuya uluslararası sistemi ve devletle uluslararası sistem arasındaki ilişkiyi doğru analiz etmenin önemini bilimsel bir yöntem ve kuramsal çerçevede sunuyor.

Öğr. Gör. Dr. Akbal, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu’na kitabını takdim etti

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