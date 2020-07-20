Öğr. Gör. Dr. Akbal, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu’na kitabını takdim etti

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal, son kitabı olan “ABD Suudi Arabistan Siyasal İlişkileri: Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi” adlı eserini, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Trakya Üniversitesinin Keşan ilçesinde bulunan okullarını ziyaret ederek okul yöneticileri ile birlikte akademik ve idari çalışanlarla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ziyareti sırasında, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkileri konu edinen, bu alanda Türkiye’de ilk ve tek kitap olma özelliğine sahip “ABD Suudi Arabistan Siyasal İlişkileri: Bir Uluslararası Politika Teorisi İncelemesi” isimli kitabını takdim etti.

Ziyarette, bilimsel yayıncılığa ve akademik hayata kazandırdığı kitabın içeriği hakkında bilgiler veren Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na eserine gösterdiği yakın alaka için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise üniversite olarak bu tür araştırma ve çalışmalara değer verdiklerini belirterek, çalışmanın akademik camiaya olumlu yansımasını temenni ettiğini belirtti. Bilimsel yayıncılığın ve benzer eserlerin çoğalmasını arzuladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal’ı tebrik etti.