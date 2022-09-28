Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini İstanbul'un yolunu tuttu

KAHRAMANMARAŞ/İSTANBUL (AA) - İZZET MAZI - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Yaklaşık 43 yıl önce babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Kahramanmaraşlı 70 yaşındaki Fahrettin Güngör, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin ardından yeniden üniversiteli oldu.

Lise eğitimini tamamlayarak 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Güngör, bir süre sonra bölümünü değiştirmek istedi ve yeniden sınava girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yerleşen Güngör, 1979 yılında 4'üncü sınıf öğrencisiyken babasının vefatı nedeniyle memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayan Güngör, okulu bırakarak babasının işlerini devraldı.

Yaklaşık 10 yıl ticaretle uğraşan, 1989'da Almanya'ya giderek bir kimya fabrikasında çalışan Güngör, 1994'te memlekete dönüş yaptı.

Ticaret hayatının ardından Güngör, yaklaşık 7 yıl önce Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.

Bu süreçte okuma ve öğrenme hevesi hiç geçmeyen Güngör, Yükseköğretim Kurulunun kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesinin ardından üniversite eğitimini tamamlamaya karar verdi.

Gerekli düzenlemelerin ardından İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanan Güngör, huzurevi idaresi tarafından düzenlenen törende kendisi için hazırlanan pastayı kesti, arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı ve kaydını yaptırmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesinin yolunu tuttu.

- 8 ders alacak

Fahrettin Güngör, AA muhabirine, 8 dersi kaldığı için mezun olamadığını, yıllarca üniversite eğitimini tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kitap okumayı sevdiği ve öğrenmeye hevesli olduğu için eğitimini tamamlamakta zorlanmayacağını düşündüğünü aktaran Güngör, "Okumanın yaşı yok" sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu vurguladı. Güngör, "Benim bu hevesim ve azmim inşallah gençlere de örnek olacaktır." dedi.

Fahrettin Güngör, "Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İl Müdürü Mutlu Kaya olmak üzere, kurum müdürümüz ve huzurevi sakinleri beni teşvik ettiler. Ben de azim ve istekle başvurumun devamını getirmek istiyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum ve 'Yedi Güzel Adam'ın şehrine diplomamla dönmek istiyorum." diye konuştu.

- İstanbul'daki heyecan

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran Güngör, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Bugün bir şans doğdu uzun yıllar sonra. Ben de o şansı değerlendirmek için 70 yaşında dahi olsam okulumu tamamlamak üzere İstanbul'a geldim. Tatlı bir mutlulukla güler yüzlerle karşılaşıyorum. Kimin haberi olsa gözleri ışıldıyor. 70 yaşındaki birisinin hem de huzurevinde kalarak okuluna devam etmek isteyişinin çok iyi bir şekilde karşılandığını hissettim. Tabii ki bendeki mutluluk daha fazla. Çok memnunum konumumdan. Şimdi asıl hedefim okulu tamamlamak. Ondan sonra ne olur, onun planlamasını yapmadım ama fırsat olursa belki bir şeyler yapabilirim. Benim ilk düşüncem yarım bıraktığım okulumun diplomasını duvara asmaktır."

Bahçelievler Huzurevinde misafir olarak kalan Güngör, yıllar sonra yeniden okula başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Üniversitede kendisine "amca", "dede" diyenlerin olacağını ifade eden Güngör, "Okulu yarım bırakma ve bunun galiba ezikliğini yaşadım. Bitirmek istiyorum, artık o mutluluğu tatmak istiyorum. Kısa bir süre sonra bendeki azmi ve isteği gördüklerinde ve benim de iyi öğrenci olduğumu anladıklarında sonuçta ben de onların arkadaşları olarak sınıfa devam edeceğim diye bir his var içimde. Herkese mesleği ne olursa olsun eğitimlerini tamamlamalarını ve ondan sonra daha kolay olacağını varsayarak tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Yurtta değil huzurevinde kalacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya da Güngör'ün bu hamlesinin gençlere iyi bir örnek olacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu tür girişimlere tam destek verdiğine dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Kıymetli büyüğümüzü 70 yaşında İstanbul'a yolcu etmek bizi hüzünlendirdiği gibi gerçekten gururlandırıyor da... İlerleyen günlerde İstanbul'dan misafir olarak geldiğinde Kahramanmaraşlı gençlerle buluşturmak istiyoruz. Fahrettin amca bütün yaşlılarımız gibi kıymetli bir büyüğümüz. Bu affın çıkmasını gerçekten bekliyordu, çıkmasaydı sınava tekrar hazırlanmak istediğini belirtiyordu. İstanbul İl Müdürlüğümüz ile de koordine olduk ve Fahrettin amcamız İstanbul'da huzurevlerinde misafir olarak orada ikametine devam edecek."

