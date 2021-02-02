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Öğrenci Danışmanlık Merkezinde sona gelindi

02.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yaş kategorisinden öğrenciye rehberlik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla hayata geçireceği Öğrenci Danışmanlık Merkezini açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yaş kategorisinden öğrenciye rehberlik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla hayata geçireceği Öğrenci Danışmanlık Merkezini açmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, merkezin hizmet vereceği binada tadilat işlerini tamamlamak için çalışıyor. Aydınlatma, yangın ve kamera sistemi yenilenerek, boya ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanan merkezin iç mekan düzenleme çalışmaları ise sürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesinde açılacak olan Öğrenci Danışmanlık Merkezinin tadilat işleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Ekipler, tüm katların aydınlatma, yangın ve kamera sistemini yeniledi. Cam bölümlerle ayrılan alanlara sosyolog ve toplantı odaları eklendi. Odalara ses yalıtımı yapan ekipler, yeni kapı ve pencerelerin kurulumunu gerçekleştirdi, gerekli yerlerin rehabilitasyon işlemini yaptı.
Zemin katta cam bölücüler ile idari oda ve sosyolog odası olmak üzere 2 adet yeni oda oluşturuldu. Boya ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanan merkezin iç mekan düzenleme çalışmaları ise sürüyor.

Her yaştan öğrenciye destek sağlanacak
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan Öğrenci Danışmanlık Merkezinde okul öncesinden üniversite öğrencilerine kadar her yaştan öğrenciye destek sağlanacak. Öğrenciler, sınav kaygılarından alan ve meslek seçimlerine; dikkatlerini yoğunlaştırmaktan sınav süreci yönetimine kadar birçok konuda merkeze başvuru yapabilecek.

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