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Öğrenci dostu büyükşehir

ANKARA HABERLERİ  | 27.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilere maske desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu iki gün sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de maske desteğini sürdürdü.Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Geçiş Sınavı’ndan sonra (LGS) bu hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere de maske desteği sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilere maske desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu iki gün sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de maske desteğini sürdürdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Geçiş Sınavı’ndan sonra (LGS) bu hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere de maske desteği sağlıyor. EGO Genel Müdürlüğü de sınav heyecanı yaşayan Başkentli öğrencilere, ailelerine ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarında ücretsiz hizmet verdi.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Zabıtası ekipleri, 27 Haziran Cumartesi günü kentte sınava giren öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine sınav öncesi üniversite kampüsü ve çevresinde ücretsiz 350 bin maske ve su dağıttı. Ekipler, 2. ve 3. oturumun yapılacağı 28 Haziran Pazar günü de 350 bin maske ve su dağıtımı gerçekleştirecek.

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