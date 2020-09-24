Öğrenci servis fiyatlarına yeni düzenleme

Geçtiğimiz Mart ayından bu yanan ekonomik olarak ciddi zorluklar çeken öğrenci servisi esnaflarına ekonomik olarak destek verilmesi gerektiğini belirten Malatya Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, öğrenci servisleri fiyatlarını da açıkladı.

Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, sektörün içerisinde bulunduğu zor süreci değerlendirdi. Korona virüs nedeniyle Mart ayından itibaren hiçbir kazancı olmayan okul servisi esnaflarının ayakta kalmakta güçlük çektiğini belirten İnce, “Okulların tam olarak açılıp açılmayacağı halen belirsiz. Bu kapsamda siyasilerimizden isteğimiz, servisçi esnafına destek çıkılması. 8 aydır hiçbir iş yapamayan ve tek geliri okul servisçiliği olan esnafımıza özellikle ekonomik destek verilmelidir. Özellikle servisçi esnafının ayakta kalabilmesi için, gelecek endişeleri olmamaları adına Bağ-Kur primlerinin 1 yıl dondurulması ve sağlıkta yararlanmaya devam etmeleri gerekmektedir. Yine bankalardaki kredilerin de 1 yıl faizsiz ertelenmesi ve servisçi esnafa 50 bin TL faizsiz 1 yıl ödemesiz kredi sağlanmalıdır” dedi. Servisçi esnafı olarak yetkililerden destek beklediklerini belirten İnce, yeni okul servisi fiyatlarını da açıkladı.

Buna göre Malatya’da 0-1 kilometre arası 210 TL, 5-10 kilometre arası 220 TL ve 10-20 kilometre arası ise 230 TL olduğunu belirten İnce, 20 kilometreyi aşan uzaklıklarda ise her kilometre artışına 5 TL arttırma kararı alındığını söyledi. Başkan İnce, Malatya’da korsan servisçiliğe karşı da son dönemde önemli mücadele başlatıldığını belirterek, “Şehrimizde korsan servisçilerin durdurulması konusunda büyük destekleri ve mücadelesi olan İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren ve Yeşilyurt İlçe Jandarma’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

