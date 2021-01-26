Öğrenci ve veliler "Ekrana uzak kitaba yakın" projesiyle kitap okuyor

Adana’da bir ilkokul sömestr tatilinde kitap okuma projesi düzenledi. Proje ile öğrenciler ve aile bireylerinin okuma alışkanlığı kazanması, çocukları televizyon ve internetten uzaklaştırmak amaçlanıyor.

Kentte bulunan Şehitlik ilkokulu “Ekrana uzak kitaba yakın” kitap okuma projesi ile 23 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında akşam 19.30-20.00 arası öğrenciler ve aile bireylerinin okuma alışkanlığı kazanmasını hedefliyor.

Proje hakkında bilgiler veren Şehitlik İlkokulu Müdürü Ramazan Çakmak, “Bu projede amacımız, okulumuz öğrencilerine ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gelecekte nesillerin okumayı bir kültür kazanımı olarak edinmelerini sağlamak. TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığımızca yayınlanan raporlara göre ülkemiz kitap okumada dünyada 86. sırada. Günümüzde teknoloji ve sosyal medyaya olan bağımlılık kitap okuma alışkanlığını olumsuz etkiliyor. Ülke olarak günde 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete girerken kitap okumaya 1 dakika ayırmaktayız. Genel ihtiyaç sıralamasında kitap okuma 235. sırada yer almakta. Bu proje ile okulumuzda başlattığımız okuma seferberliğini dalga dalga büyüterek ülkemizde okuma alışkanlığına kazanılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

23 gün sürecek projeye veliler ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.

