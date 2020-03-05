YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı

Öğrenci veli ve yakınlarından kan bağışı

MANİSA HABERLERİ  | 05.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda öğrenci velileri ve velilerin yakınları kan bağışında bulunarak ’Manisa sana kanım feda’ projesine destek oldu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda öğrenci velileri ve velilerin yakınları kan bağışında bulunarak ’Manisa sana kanım feda’ projesine destek oldu. 300 ünite kanın bağışlandığı kampanyada kan bağışında bulunanlara madalya takdim edildi.
Okulda yaklaşık 10 gün önce duyurusu yapılan ”Manisa sana kanım feda” projesi kapsamında kan bağışı için öğrenci velileri seferber oldu. Sabah başlayan kampanya çerçevesinde okulun derslik ve akıl oyunları sınıfında Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi ekipleri tarafından kan bağışı alınmaya başlandı. Mesai saati sonuna kadar devam eden kan bağışı kampanyasında, yaklaşık 300 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.
Kan bağışına velilerin yanı sıra, velilerin üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarının da temsilcileri de destek oldu. Okulun öğrencisi Melisa Kara’nın velisi olan Emre ve Nur Kara’nın üyesi olduğu Chopper Kings Mc kulübü Başkanı Şükrü Demirgürz ile kulübün yaklaşık 15 üyesi de kan bağışında bulundu.
Okul Müdürü Mustafa Çalık, velisi kan veren öğrencilere günün anısına üzerinde ”Manisa sana kanım feda’ yazılı birer madalya verdiklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Manisa Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
13:27
İkindi
16:40
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

İlginizi Çekebilir

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.