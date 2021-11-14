Öğrenciler Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" eseri için ritimli klip çekti

MARDİN (AA) - Mardin'de İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" adlı eseri için klip çekti.

Artuklu ilçesindeki okulda görev yapan müzik öğretmeni Beyza Dağlı öğrencileri ile "Ritimardin" grubunu oluşturdu.

Grup üyeleri okulun bahçesinde çektikleri klipte, Aşık Veysel'in, "Uzun ince bir yoldayım" adlı eserini enstrümanlar ve ritim eşliğinde seslendirdi.

Öğrencilerden Melkan Özkan'ın seslendirdiği esere öğretmen Dağlı keman, bazı öğrenciler de bağlama, yan flüt, piyano ve metalofon çalarak eşlik etti.

Bahçede oturarak halka oluşturan diğer öğrenciler de alkış ve bardaklarla ritim tuttu.

Klip, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde okul ve öğretmen Dağlı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Mardin'in tarihi mekanlarına da yer verilen kliple ilgili paylaşımda, "Öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve okulumuzun tanıtımına katkı sunmak amacıyla oluşturduğumuz RitiMardin grubumuz ile gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

