YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Öğrenciler Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" eseri için ritimli klip çekti

Öğrenciler Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" eseri için ritimli klip çekti

14.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" eseri için ritimli klip çekti

MARDİN (AA) - Mardin'de İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" adlı eseri için klip çekti.

Artuklu ilçesindeki okulda görev yapan müzik öğretmeni Beyza Dağlı öğrencileri ile "Ritimardin" grubunu oluşturdu.

Grup üyeleri okulun bahçesinde çektikleri klipte, Aşık Veysel'in, "Uzun ince bir yoldayım" adlı eserini enstrümanlar ve ritim eşliğinde seslendirdi.

Öğrencilerden Melkan Özkan'ın seslendirdiği esere öğretmen Dağlı keman, bazı öğrenciler de bağlama, yan flüt, piyano ve metalofon çalarak eşlik etti.

Bahçede oturarak halka oluşturan diğer öğrenciler de alkış ve bardaklarla ritim tuttu.

Klip, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde okul ve öğretmen Dağlı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Mardin'in tarihi mekanlarına da yer verilen kliple ilgili paylaşımda, "Öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve okulumuzun tanıtımına katkı sunmak amacıyla oluşturduğumuz RitiMardin grubumuz ile gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandıMardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
12:06
İkindi
14:51
Akşam
17:15
Yatsı
18:33

Mardin Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Kübra Eczanesi
Artuklu
Özlem Eczanesi
Kiziltepe
Yaşam Eczanesi
Kiziltepe
Rover Eczanesi
Midyat
Sağlık Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Sürgücü Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.