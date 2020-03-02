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Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı

BARTIN HABERLERİ  | 02.03.2020 18:59 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bulunan programlar, öğrencileri tarafından Zonguldak’ta düzenlenen fuarda tanıtıldı.Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri ‘Gelecek Burada Başlıyor’ sloganıyla gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları kapsamında Zonguldak’ta aday öğrencilerle bir araya geldi.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Fuayene alanında gerçekleştirilen ‘Üniversite Tanıtım Günleri’nde Öğr.

Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı

Bartın Üniversitesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bulunan programlar, öğrencileri tarafından Zonguldak’ta düzenlenen fuarda tanıtıldı.
Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri ‘Gelecek Burada Başlıyor’ sloganıyla gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları kapsamında Zonguldak’ta aday öğrencilerle bir araya geldi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Fuayene alanında gerçekleştirilen ‘Üniversite Tanıtım Günleri’nde Öğr. Gör. Burak Ceylan ile birlikte öğrenciler Ezgi Avanaş ve Amir Ahmat Adam, Bartın Üniversitesinin standını ziyaret eden aday öğrenciler ve ailelerini bilgilendirdi. Ziyaretçilerin soruları cevaplandırılarak, Bartın Üniversitesindeki 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar anlatıldı.
Tercih fuarında, Bartın Üniversitesinin öğrenciyi merkeze alarak sürdürdüğü kalite odaklı eğitim ortamından da bahsedilerek, yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkânları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.
Tüm öğrencilerin Bartın Üniversitesine davet edildiği fuar oldukça yoğun geçerken, katılımcılara tanıtım materyallerinin olduğu çantalar verildi.

Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı

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Amasra
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