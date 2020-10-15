Öğrenciler bu siperlikleri çok sevdi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere çizgi film kahramanlarının motiflerini içeren maske ve siperlikler hediye etti

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yüz yüze eğitimin başladığı anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda öğrencilere siperlik maske hediye ederek, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda öğrencileri uyardı.

Aynı zamanda bir Eğitimci olan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada“Yarınlara umutla bakmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak adına eğitime olan desteklerimiz imkanlarımız dahilinde devam ediyor. Bu kapsamda Kovid-19 salgını nedeniyle ilçemiz okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilerimize siperlik maskeler hediye ederek, maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri için öğrencilerimizi bilgilendirdik” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz ile birlikte ilkokul ve Birinci sınıf öğrencilere siperliklerin bir kısmını birlikte hediye ettiklerini açıklayan Başkan Yılmaz, siperliklerden geriye kalan kısmının ise okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildiğini açıkladı.

