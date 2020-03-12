YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Öğrenciler çevre için pedal çevirdi

Öğrenciler çevre için pedal çevirdi

BURSA HABERLERİ  | 12.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bursa’da öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekmek için pedal çevirdi.Bursa’da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hava kirliliğine dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını artırmak maksadıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda tur attı.

Bursa’da öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekmek için pedal çevirdi.
Bursa’da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hava kirliliğine dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını artırmak maksadıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda tur attı. Onlarca öğrenci bisikletleriyle çevre kirliliğine dikkat çekmek için FSM Bulvarı’nı pedalladı. Tur hakkında bilgi veren Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Haluk Yazgan, “Yurtdışında bir ortağımızla sürdürülebilir çevre ile alakalı proje yürütmekteyiz. Projemiz kapsamında bisiklet turu planladık. İnsanların daha çok bisiklet sürmesi ve çevresine daha hassas olmasını istiyoruz. Projemizin bisikletin yaygınlaşması ve hava kirliliğinin engellenmesi açısından önem teşkil ettiğini düşünüyoruz” dedi.
Tura katılan öğrenciler de, çevre kirliliğine ve bisikletlilere dikkat çekmek için burada olduklarını söylediler. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tur esnasında bisikletli öğrencilerin can güvenliğini sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Bursa Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
13:19
İkindi
16:36
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Cumhuriyet Eczanesi
Osmangazi
Nilüfer Şifa Eczanesi
Nilufer
Özge Eczanesi
Osmangazi
Hilal Eczanesi
Nilufer
Ozan Eczanesi
Gemlik
Ceren Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.