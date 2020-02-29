Öğrenciler çiflik evi ve serada gözlemde bulundular

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri tarafından yürütülen “Sağlıklı Yaşa Mutlu Ol!” eTwinning projesi kapsamında bir çiftlik evi ve serası gözlemlendi.

Projenin Şubat ayı takviminde yer alan etkinlik ile ilgili olarak ilçeye bağlı Kandilli Köyü’de seracılık yapan Kamil Çiftlik ziyaret edildi. Öğrenciler ziyarette çiftliğin, seranın gözlemlenmesi, tarımsal ilaçlarla ilgili bilgi alınması ve bu faktörlerin sağlığımıza olan etkilerinin değerlendirilmesi yapıldı. Köyde seracılık yapan Kamil Çiftlik’ten sebze yetiştiriciliğini ve tarımsal iş ve işlemleri öğrendiler. Eğlenceli ve bilgilendirici bir etkinlik olduğu kaydedildi. Etkinliğe katılan öğrenciler “Etkinliğin gerçekleştirmesi için gerekli desteği bizlere sunan Okul Müdürümüz Evren Canyılmaz ve bize seralarının kapılarını açan Kamil Çiftlik beye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dediler.

