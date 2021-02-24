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Öğrenciler, din görevlisi Mehmet Çelebi’ye gözyaşları içerisinde veda ettiler

24.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Zara ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezinin kurulmasına öncülük eden din görevlisi Mehmet Çelebi’ye veda programı düzenlendi.

Sivas’ın Zara ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezinin kurulmasına öncülük eden din görevlisi Mehmet Çelebi’ye veda programı düzenlendi. Öğrenciler, Çelebi’ye gözyaşları içerisinde veda ettiler.
Zara İlçe Müftüsü Burhan Al, müftülük personeli ve kurum amirlerinin katılımıyla Zara Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen veda programında Kuranı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Çelebi, Mehmet Cengiz Topel Camisinde öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilerinden ve mesai arkadaşlarından helallik aldı. Çelebi, gözyaşlarına hakim olamayan öğrencilerini teselli etti. Çelebi, programda öğrencilerine üzerlerinde isimleri yazılı anahtarlıklar hediye ederek, sembolik olarak bu anahtarlığa cennetin anahtarını takmalarını, cennetin anahtarı olarak da namazlarını kılmalarını istedi.
Çelebi, yaptığı konuşmada, “Zara’da kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Diyanet Gençlik merkezimizde üç yılda yüzlerce öğrencilerimizle hoşça vakit geçirdik. Kur’an eğitimi ve ahlakı, dini eğitimlerimiz ile birlikte futbol turnuvaları, Yıldızdağı kampı, yüzme havuzu, bisiklet turları, sinema ve onlarca etkinliği birlikte yaptık. Şimdi de yeni bir gençlik merkezi kurmak üzere Ankara Altındağ ilçesine tayinim çıktı” dedi.
Çelebi, “Zara’daki siz değerli öğrencilerimi Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla uygulanacak normalleşmede Ankara’da kampa davet edeceğim. Sizlerle orada da güzel etkinlikler yapacağız. Hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

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