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Öğrenciler EBA Erişim Merkezi’nde derslerine giriyor

19.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle hayata geçirilen EBA Erişim Merkezi ile uzaktan eğitime ulaşamayan çocuklar artık derslerine katılıp eğitim-öğretim hayatına devam edebiliyor.Yunusemre Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle eğitim-öğretimden uzak kalan, internete ulaşım imkanı bulunmayan çocukları yalnız bırakmıyor.

Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle hayata geçirilen EBA Erişim Merkezi ile uzaktan eğitime ulaşamayan çocuklar artık derslerine katılıp eğitim-öğretim hayatına devam edebiliyor.
Yunusemre Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle eğitim-öğretimden uzak kalan, internete ulaşım imkanı bulunmayan çocukları yalnız bırakmıyor. Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle hayata geçirilen EBA Erişim Merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde uzaktan eğitim imkânı bulunmayan çocuklar, oluşturulan sınıflarda uzaktan bağlantı ile derslerine katılım sağlayabiliyor. Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nin sosyal belediyeciliği önemsediklerini belirtirken açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Arkadaşlarımızın yoğun gayreti ve UNHCR katkıları ile EBA Erişim Merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimiz haftada 5 gün sabah 09.00-00.17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Çocuklarımız derslerine rahatça katılım sağlayıp eğitimlerinden geride kalmayacak.”
Merkezden yararlanarak uzaktan eğitim derslerine katılan 8 yaşındaki Afganistanlı Abdulbased Moradi hizmetten duyduğu memnuniyeti, “Bu merkez ile derslerime katılıyorum. Çok güzel bir yer. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu imkânı bize sundukları için Yunusemre Belediyesine ve Birleşmiş Milletlere teşekkür ediyorum” sözleriyle anlatırken Hanife Çetin ise şunları söyledi: Evdeyken internetimiz yoktu. Bu merkez ile uzaktan eğitim derslerime katılıyorum. Hem ödevlerimi yapabiliyorum hem de derslerime katılabiliyorum. Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletlere çok teşekkür ediyorum.”

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