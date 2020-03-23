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Öğrenciler EBA ile ilk derslerini işledi

VAN HABERLERİ  | 23.03.2020 10:25 | Son Güncelleme

Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler, ilk derslerini EBA üzerinden işledi.

Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler, ilk derslerini EBA üzerinden işledi. Van’da eğitim öğretim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un saat 09.00’da EBA TV’de işlediği ilk ders ile televizyon karşısına geçti. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020’de okulların tatil edilmesi ile bugün televizyon başına geçen öğrenciler, derslerini TRT-EBA’dan takip etti.
Uzaktan eğitim ile evde EBA-TV’den ilk dersini izleyen 9. sınıf öğrencisi Melih İdiz, uygulamanın iyi olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir uygulama. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
1. sınıf öğrencisi Berre İdiz ise “Okulda eğitim görmek daha güzel. Hem ders görüyorum hem de arkadaşlarımla oyun oynayarak eğleniyorum, ama evde de eğitim görmek güzel” diye konuştu.

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