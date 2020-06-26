YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Öğrenciler Eleşkirt’ten Ağrı’ya sınav günü ücretsiz taşınacak

Öğrenciler Eleşkirt’ten Ağrı’ya sınav günü ücretsiz taşınacak

AĞRI HABERLERİ  | 26.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, YKS sınavına için 3 minibüsün öğrenciler için sınav günü hazır olacağını bildirdi.Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı için Eleşkirt’ten Ağrı’ya gelip burada sınava girecek öğrenciler için 3 minibüsün sınav günü öğrenciler için hazır olacağını bildirdi.

Öğrenciler Eleşkirt’ten Ağrı’ya sınav günü ücretsiz taşınacak

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, YKS sınavına için 3 minibüsün öğrenciler için sınav günü hazır olacağını bildirdi.
Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı için Eleşkirt’ten Ağrı’ya gelip burada sınava girecek öğrenciler için 3 minibüsün sınav günü öğrenciler için hazır olacağını bildirdi. Öğrenciler belediye binası önünde bekleyen minibüsleri kullanarak Ağrı Merkeze götürülecek.
İlçe Belediye Başkanı Yakut’un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Gençler, YKS heyecanınıza ortak oluyoruz. 3 minibüsümüzü sizlere hazırladık. Belediye önünden saat 06:00’da sizi bekliyor olacağız. Sınav saatine kadar Ağrı merkeze sizleri taşıyacağız. Sınavınız da heyecanı telaşa çevirmeyin, bu sınav bir son değil, bir başlangıçtır. Başarılar.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
02:40
Sabah
04:35
Öğle
12:16
İkindi
16:13
Akşam
19:47
Yatsı
21:33

Ağrı Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Altınörs Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Yaşam Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Sayan: “Provokatörlük yapanlara gereken cevabı vermezsek daha çok Barışlar kaybederiz”

Başkan Sayan: “Provokatörlük yapanlara gereken cevabı vermezsek daha çok Barışlar kaybederiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.