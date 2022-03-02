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Öğrenciler Erdemir'i ziyaret etti

02.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler Erdemir'i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Erdemir, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şehrimin Hikayesinde Ben de Varım Projesi" kapsamında lise kademesinde öğrenim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerini pandemi koşullarına da uygun olarak tesislerinde ağırladı.

Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, TED Kdz Ereğli Koleji Lisesi öğrencileri de 24-25 Şubat tarihlerinde Erdemir’i ziyaret etti.

Bu kapsamda 130 öğrenci şubat ayında Erdemir’i ve üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

9, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde düzenlenen gezilere Kdz Ereğli Anadolu Lisesi, Kdz. Ereğli Lisesi ve Kdz. Ereğli Borsa İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi’nden 60 öğrenci, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri ve öğretmenleriyle birlikte katıldı.

TED Kdz. Ereğli Koleji Lisesi’nden 70 öğrenci de 24-25 Şubat tarihlerinde "Mesleki Gölge" programı kapsamında düzenlenen organizasyonlarla Erdemir, mühendislik disiplinleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre Erdemir, ilçede meslek lisesi öğrencilerine staj imkânı da sağlıyor.

Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında 116 öğrenci mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Erdemir’in çeşitli birimlerinde haftada 3 gün stajlarına devam ediyor.

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