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Öğrenciler hayvan sevgisini bakımevindeki hayvanlarla pekiştirdi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da öğrenciler Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyaret etti.Yaklaşık 30 öğrenci ve sorumlu öğretmenlerin katıldığı ziyarette belediye Veterineri Alper Altay, geçici bakımevine gelen sokak hayvanlarının yaşadıkları yerden alınıp tedavi edilmesi ve iyileşmesinin ardından alındığı yere bırakılmasına kadar tüm süreçleri öğrencilerle paylaştı.Geçici bakımevindeki sokak hayvanları ile tek tek ilgilenen öğrenciler Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin sahiplendirme çalışmaları hakkında da bilgi aldı.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tedavisi tamamlanan ya da yeni doğan sokak hayvanlarını yeni yuvalarına kavuşturduklarını ve sahiplendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Atay, herkesi sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmaya davet etti.Yaralı sokak hayvanları için çağrı merkezi 7/24 devredeYaralı, davranış bozukluğu olan ya da işaretlenmemiş sokak hayvanları için de 0850 450 59 59 numaralı telefondan 7/24 hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nin aranıp bilgi verilebileceği ifade edildi.Tedavi gören sokak hayvanları ile sevginizi paylaşmanız için ziyarete açıkSüleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi rutin çalışmaların yanı sıra salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında halk ziyaretlerine, geri kalan zamanlarda da okul ve toplu ziyaretlere açık olarak hizmet veriyor.

Tekirdağ’da öğrenciler Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyaret etti.
Yaklaşık 30 öğrenci ve sorumlu öğretmenlerin katıldığı ziyarette belediye Veterineri Alper Altay, geçici bakımevine gelen sokak hayvanlarının yaşadıkları yerden alınıp tedavi edilmesi ve iyileşmesinin ardından alındığı yere bırakılmasına kadar tüm süreçleri öğrencilerle paylaştı.
Geçici bakımevindeki sokak hayvanları ile tek tek ilgilenen öğrenciler Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin sahiplendirme çalışmaları hakkında da bilgi aldı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tedavisi tamamlanan ya da yeni doğan sokak hayvanlarını yeni yuvalarına kavuşturduklarını ve sahiplendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Atay, herkesi sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmaya davet etti.

Yaralı sokak hayvanları için çağrı merkezi 7/24 devrede
Yaralı, davranış bozukluğu olan ya da işaretlenmemiş sokak hayvanları için de 0850 450 59 59 numaralı telefondan 7/24 hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nin aranıp bilgi verilebileceği ifade edildi.
Tedavi gören sokak hayvanları ile sevginizi paylaşmanız için ziyarete açık
Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi rutin çalışmaların yanı sıra salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında halk ziyaretlerine, geri kalan zamanlarda da okul ve toplu ziyaretlere açık olarak hizmet veriyor.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Duru Eczanesi
Corlu
Bahçelievler Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
Yeni Eczanesi
Suleymanpasa
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