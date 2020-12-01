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Öğrenciler için 10 milyon liralık tablet yatırımı yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.12.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak tabletlerin parasını yatırdı.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs süresince eğitimlerini uzaktan alan öğrencilerin yanında olmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek 8 bin tablet için ilk adımı attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak tabletlerin parasını yatırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs süresince eğitimlerini uzaktan alan öğrencilerin yanında olmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek 8 bin tablet için ilk adımı attı. Büyükşehir Belediyesi, tabletlerin temini için 10 milyon lirayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hesabına yatırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen öğrencilerin tabletleri Aralık ayının ikinci haftasından itibaren başlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitimlerini sürdürdüğü pandemi döneminde Büyükşehir, ihtiyaç sahibi ailelerin tablet ihtiyacını gidermek için Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamıştı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 8 bin ihtiyaç sahibi aileye verilecek tabletlerin alınması için 10 milyon lirayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hesabına yatırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Büyükşehir’in yatırdığı para ile 8 bin tabletin temini için Devlet Malzeme Ofisi’nde alım sürecini başlattı. Tabletlerin temin edilmesinden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesi belirlenecek. Belirlenen listedeki öğrencilere 8 bin tablet Aralık ayının ikinci haftasından itibaren dağıtılmaya başlanacak. Tabletler Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği listeler üzerinden dağıtımı sağlanacak. Böylece öğrencilerin sorunsuz bir şekilde uzaktan eğitimlerini sürdürmeleri sağlanacak.

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