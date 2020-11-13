Öğrenciler için iki projeye imza

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel gereksinimli öğrenciler ile spor lisesi öğrencilerinin yararlanacağı iki proje protokolü imzaladı.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen imza törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Gezer, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Doç. Dr. Mehmet Güllü, Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Şimşek, Spor Lisesi Müdürü Bedrettin Dolanbay ve Spor Bilimleri Fakültesi Sekreteri İsmet Akpolat katıldı. İmza töreni sırasında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokollerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesinin başarı ile bitirdiği Avrupa Birliği Projelerinden söz etti ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve ekibini tebrik etti. Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise yapılan protokollerden dolayı son derece mutlu olduğunu vurguladı. Kanbay, bu projelerin sadece başlangıç olduğunu, İnönü Üniversitesi’nin desteğini almalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, birlikte güzel işler başaracaklarını ifade etti. Projeler ile ilgili detayları anlatan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, projenin amacını şöyle dile getirdi:

"Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolde özel gereksinimli bireylere yönelik spora yönlendirme çalışmaları kapsamında orta öğretimini tamamlayan bireylerle çeşitli fiziksel aktivitelerin yapılması amaçlandı. Bu vesileyle özel gereksinimli bireylere yönelik "Yaşam boyu eğitim, yaşam boyu spor" projesi imzalandı. Spor Lisesi ile yapılan protokolde ise "Spor Lisesi öğrencilerinin; Spor Bilimleri Fakültesinin her türlü kurs, seminer, sosyal ve kültürel faaliyetlerinden yararlandırılması amaçlandı.”

Gündoğdu, "Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay sürekli bize destek olmakta ve daha büyük projeler için bizi teşvik etmektedir. Bu anlamda sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Müdürümüz Battal Kanbay’a da projelere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Protokollerin imzalanması ile tören sona erdi.

