YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Öğrenciler için online sanat etkinlikleri

Öğrenciler için online sanat etkinlikleri

25.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başiskele Belediyesi, uzaktan eğitim sonrası yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çevrimiçi kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor.Başiskele Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kalan çocuklara yönelik yeni bir etkinlik düzenliyor.

Başiskele Belediyesi, uzaktan eğitim sonrası yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çevrimiçi kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor.
Başiskele Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kalan çocuklara yönelik yeni bir etkinlik düzenliyor. 22 Ocak Cuma günü başlayan ve üç hafta sürecek olan yarıyıl tatilinde çocuklara özel yeni programlar hazırlayan Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, internet üzerinden tiyatro oyunlarından sanat etkinliklerine, el işi etkinliklerinden bilgi yarışmasına kadar çocukların eğlenirken öğreneceği, el becerilerini geliştirecekleri çok sayıda programı miniklerle buluşturacak.
’Nasrettin Hoca Hikayeleri’ adlı tiyatro oyunu ile başlayacak "derse mola çevrimiçi etkinlikleri" bu akşam saat 19.00’da Başiskele Belediyesi’nin Youtube kanalından, internet ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Yarıyıl tatili boyunca haftanın 3 günü (pazartesi-çarşamba-cuma) saat 19.00’da farklı etkinlikler ile çocuklara keyifli vakitler geçirmeyi hedefleyen Başiskele Belediyesi, dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:10
Öğle
13:18
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Zeliha Eczanesi
Izmit
Hatice Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Sağlık Eczanesi
Korfez
Çağrı Eczanesi
Basiskele
Çağla Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Günışığı Derneği, yardımlarını sürdürmeyi devamediyor

Günışığı Derneği, yardımlarını sürdürmeyi devamediyor

Gölcük Kavaklı Sahil Caddesinde çalışmalar sürüyor

Gölcük Kavaklı Sahil Caddesinde çalışmalar sürüyor

Gebze’ye adli tıp kazandırılacak

Gebze’ye adli tıp kazandırılacak

Başkan Büyükakın, zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Başkan Büyükakın, zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.