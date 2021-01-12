YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Öğrenciler kanatlı hayvan yetiştiriciliği işine girip şirket kurdu

Öğrenciler kanatlı hayvan yetiştiriciliği işine girip şirket kurdu

12.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Öğrenciler kanatlı hayvan yetiştiriciliği işine girip şirket kurdu

Eskişehir İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçede kanatlı hayvan çeşitliliğini sağlamak amacı ile şirket kurdu.

Eskişehir İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçede kanatlı hayvan çeşitliliğini sağlamak amacı ile şirket kurdu. Öğrenciler bu kapsamda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Girişimcilik Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ‘Gençcizz’ kapsamında Civciv şirketi kuran öğrenciler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti. Makine Teknolojileri Öğretmeni Talat Aksu ile birlikte Başkan Bozkurt’u ziyaret eden Abdullah Eren Türk, Mehmet Toptaş, Melih Toptaş, Oğuz Köroğlu ve Gökhan Teke, Civciv adını verdikleri şirket ile başta kar elde etmek ve ilçede kanatlı hayvan çeşitliliğini sağlamak olduğunu belirttiler.
Başkan Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, proje ve çalışmalarında başarılar diledi.

Öğrenciler kanatlı hayvan yetiştiriciliği işine girip şirket kurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:11
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
120120211830130120210830nobetci
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
120120211830130120210830nobetci
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
120120211830130120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Tepebaşı bölgesinde 2020 yılında 4 bin 970 iş yeri kontrol edildi

Tepebaşı bölgesinde 2020 yılında 4 bin 970 iş yeri kontrol edildi

Sıcak havayı gören dışarı çıkınca sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sıcak havayı gören dışarı çıkınca sosyal mesafe hiçe sayıldı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na uluslararası platformda 3 dalda ödül

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na uluslararası platformda 3 dalda ödül

MHP’den Eskişehir OSB’ye ziyaret

MHP’den Eskişehir OSB’ye ziyaret

Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor

Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor

Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor

Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.