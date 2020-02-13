YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Öğrenciler kedilere sıcak yuva yaptı

Öğrenciler kedilere sıcak yuva yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.02.2020 17:08 | Son Güncelleme

Kumluca Atatürk İlkokulu-Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri hava sıcaklıklarının düşmesi ile sokakta yaşayan minik dostları için harekete geçip onlar için bu kış sıcak bir yuva hazırladılar.Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacı ile böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Hayvanları Koruma Kulübü proje öğretmenleri Kübra Erdem ve Hazal Yıldızeli, "Çocuklarımızın duyarlı bireyler olarak yetişmelerini ve çevrelerindeki diğer canlılara karşı sevgi ve merhamet sahibi olmalarını temenni ediyoruz.

Kumluca Atatürk İlkokulu-Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri hava sıcaklıklarının düşmesi ile sokakta yaşayan minik dostları için harekete geçip onlar için bu kış sıcak bir yuva hazırladılar.
Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacı ile böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Hayvanları Koruma Kulübü proje öğretmenleri Kübra Erdem ve Hazal Yıldızeli, "Çocuklarımızın duyarlı bireyler olarak yetişmelerini ve çevrelerindeki diğer canlılara karşı sevgi ve merhamet sahibi olmalarını temenni ediyoruz. Havaların soğuması ile birlikte başlatmış olduğumuz bu proje ile Kumluca ilçesi genelinde belirlenen noktalara yerleştirilmek üzere 13 adet kedi evi yapıldı. Bu projeye destek veren başta okul idaremiz olmak üzere emeği geçen tüm öğrenci ve velilerimizde teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Antalya Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:42
Öğle
13:16
İkindi
16:14
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Azim Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Çiğdem Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Finike’de genel cerrahi uzmanı göreve başladı

Finike’de genel cerrahi uzmanı göreve başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.