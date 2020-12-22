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Öğrenciler "Kültürümüz En Büyük Miras" projesini uygulamaya başladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.12.2020 13:52 | Son Güncelleme

Elazığ Harput Anaokulu öğrencilerinin de yer aldığı 7 ilden katılımla uygulamaya konulan "Kültürümüz En Büyük Miras" projesi kapsamında eğitimler başladı."Kültürümüz En Büyük Miras" e Twinning projesi projesi 7 bölgeden 10 öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla uygulanmaya başladı.

Elazığ Harput Anaokulu öğrencilerinin de yer aldığı 7 ilden katılımla uygulamaya konulan "Kültürümüz En Büyük Miras" projesi kapsamında eğitimler başladı.
"Kültürümüz En Büyük Miras" e Twinning projesi projesi 7 bölgeden 10 öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla uygulanmaya başladı. Harput Anaokulu Gökkuşağı sınıfı öğrencilerin de katıldığı uygulamada öğrencilere geleneklerin ve kültürel mirasın öneminin basit etkinliklerle anlama fırsatı sunduğu kaydedildi. Bu kapsamda öğrenciler kendi yöresinin kültürel değerlerini anlatan oyunlar, oyuncaklar, müzeler, yiyecekleri çeşitli etkinliklerle sergiledi.
Türkiye’nin yedi bölgesini temsilen çeşitli illerden öğrenciler ve 10 öğretmenle birlikte yürüttükleri projenin tüm öğrencilere farklı bakış açısı kazandıracağını aktaran Sınıf Öğretmeni Eda Akçelik,"Bu proje ile çok kültürlü bir yapıya sahip olan ülkemizin unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerini ve mirasımızı eğlenceli bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarmayı ve bu değerlerimize yeni neslin sahip çıkmasını sağlayarak, kültürel değerlerimizi ve mirasımızı tanıtmayı amaçlıyoruz. Ayrıca projede web 2.0 araçları birçok etkinlikte aktif ve etkili olarak kullanılıyor. Bu sayede proje daha keyifli ve verimli oluyor" dedi.

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