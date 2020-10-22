Öğrenciler okul bahçesindeki uçağa eklenen simülatörle uçuş eğitimi alacak

Projeyle öğrencilerin, Antalya ve dünya semalarında uçuşa geçeceğini dile getiren Çevik, "Sadece öğrencilerimize değil, çevremizde havacılığa hevesli, hayalleri olan öğrencileri de okula davet ederek, onları da simülatörle uçurup havacılığı öğretmek misyonumuz olacak." dedi.

Dışişleri Baka nı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından satın alınarak Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağında, öğrencilere artık simülatörle uçuş eğitimi verilecek.

Çevik, şöyle konuştu:

"Gerek uçak teknolojisi gerekse uçuş eğitimiyle tecrübeli olarak mezun olacak öğrenciler, Türkiye havacılığının altyapısında çalışmalar yürütecek. Pilotaja da altyapıdan öğrenci yetiştirmek istiyoruz. Onların refleksleri, dikkatleri, iradeleri ve güçleri gelecekteki pilot adaylarının da çıkarılmasında etken olacak. Belli bir eğitimden sonra BAKA ile onlara sertifika vereceğiz. Daha sonra da pilotaj açılması için mücadele vereceğiz. Bu sayede 14 yaşındaki çocuklarımız, okulu bitirip 18 yaşına geldiklerinde pilotlukta iyi yerlere gelmiş olacaklar."

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de Antalya'nın Türkiye'nin en önemli uçuş noktalarından biri olduğunu, bu üstünlüğü uçak bakım hizmetlerinde kullanmak istediklerini belirtti.

Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu konuda oldukça iyi bir altyapı bulunduğunu vurgulayan Güler, "Boeing 737-400 Classic tipi yolcu uçağında bir simülatör oluşturduk. Simülatörle öğrencilerimiz, bir yolcu uçağının uçuşunu görecekler, test edecekler." ifadelerini kulandı.