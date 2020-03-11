YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Öğrenciler projelerini sergiledi

Öğrenciler projelerini sergiledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen ’Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ kapsamında düzenlenen Bursa Bölge yarışmalarında öğrenciler projelerini sergiledi.TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisinde Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya illerinde orta öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin hazırladığı en iyi 100 proje, kurulan stantlarda bilimsel kurul ile katılımcıların ilgi ve beğenisine sunuldu.Uludağ Üniversitesi Prof.

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen ’Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ kapsamında düzenlenen Bursa Bölge yarışmalarında öğrenciler projelerini sergiledi.
TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisinde Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya illerinde orta öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin hazırladığı en iyi 100 proje, kurulan stantlarda bilimsel kurul ile katılımcıların ilgi ve beğenisine sunuldu.
Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
En iyi 100 projeden 26’sı Balıkesir’e ait
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından “Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenmekte olan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finalinde sergilenecek olan en iyi 100 projeden 26’sı ile ait.
Sergi açılışının gerçekleştirilmesinin ardından sergiye katılan davetliler, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya illerinden gelen ve bir birinden ilginç projelere imza atan öğrencilerin stantlarını gezdi. Liseli genç mucitler, projeleri hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi ve davetlilere projelerinin detaylarını içeren broşürler dağıttı.
Balıkesir’e büyük bir gurur yaşattılar
Balıkesir’e ait 26 standı tek tek gezerek öğrencilerin projelerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız; “Bursa Bölge Finaline davet edilen en iyi 100 eserden 26 eserin Balıkesir’den olması bizler için büyük bir mutluluk. Bizlere bu gururu ve sevinci yaşatan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. TÜBİTAK Bölge sergilerini; genç beyinlerimize, takım halinde çalışma,hayal kurma, problem çözme yetisi kazandırması ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesine zemin sağlaması yönüyle çok önemsiyorum. Kaybedeni olmayan bu güzel yarışmada tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
“Türkiye finaline” kalan projeler ödüllendirilecek
Bursa Bölge Finalinde sergilenmek üzere seçilen en iyi 100 proje, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde 12 Mart 2020 Perşembe gününe kadar sergilenecek. Oluşturulan bilimsel kurulun, en iyi 100 proje içerisinden yapacağı eleme sonrasında belirleyecekleri “Türkiye Finaline” kalan projeler ödüllendirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
13:24
İkindi
16:41
Akşam
19:18
Yatsı
20:35

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Caner Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.