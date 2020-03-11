TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen ’Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ kapsamında düzenlenen Bursa Bölge yarışmalarında öğrenciler projelerini sergiledi.

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisinde Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya illerinde orta öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin hazırladığı en iyi 100 proje, kurulan stantlarda bilimsel kurul ile katılımcıların ilgi ve beğenisine sunuldu.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

En iyi 100 projeden 26’sı Balıkesir’e ait

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından “Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenmekte olan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finalinde sergilenecek olan en iyi 100 projeden 26’sı ile ait.

Sergi açılışının gerçekleştirilmesinin ardından sergiye katılan davetliler, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya illerinden gelen ve bir birinden ilginç projelere imza atan öğrencilerin stantlarını gezdi. Liseli genç mucitler, projeleri hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi ve davetlilere projelerinin detaylarını içeren broşürler dağıttı.

Balıkesir’e büyük bir gurur yaşattılar

Balıkesir’e ait 26 standı tek tek gezerek öğrencilerin projelerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız; “Bursa Bölge Finaline davet edilen en iyi 100 eserden 26 eserin Balıkesir’den olması bizler için büyük bir mutluluk. Bizlere bu gururu ve sevinci yaşatan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. TÜBİTAK Bölge sergilerini; genç beyinlerimize, takım halinde çalışma,hayal kurma, problem çözme yetisi kazandırması ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesine zemin sağlaması yönüyle çok önemsiyorum. Kaybedeni olmayan bu güzel yarışmada tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

“Türkiye finaline” kalan projeler ödüllendirilecek

Bursa Bölge Finalinde sergilenmek üzere seçilen en iyi 100 proje, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde 12 Mart 2020 Perşembe gününe kadar sergilenecek. Oluşturulan bilimsel kurulun, en iyi 100 proje içerisinden yapacağı eleme sonrasında belirleyecekleri “Türkiye Finaline” kalan projeler ödüllendirilecek.

