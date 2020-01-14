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  4. Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

YOZGAT HABERLERİ  | 14.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencileri, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci sinema ile ödüllendirdi.

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencileri, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci sinema ile ödüllendirdi. Başkan Ekinci ile sinemaya giden öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
Sorgun Belediye Başkanlığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sinemaya götürdü. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Ekinci öğrenciler ile birlikte, Yozgat’ta bulunan bir alışveriş merkezinde ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ animasyon filmini seyretti.
İlçede gerçekleştirilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencileri sinema ile ödüllendirdiklerini anlatan Sorgun Belediye Başkanı Ekinci gazetecilere yaptığı açıklamalarda “Geçtiğimiz günlerde ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. Orada dereceye giren çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine motivasyon olsun diye yarıyıl tatili öncesi böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz onlara yapılan yatırımların hiçbiri boşa değil. Onları güldürmek, eğlendirmek bizim için sevinç kaynağı. Onlarla birlikte zaman geçirmekte bizi dinlendiriyor” dedi.
Okullardan Sorgun Belediyesine ait araçlarla alınarak sinemaya getirilen öğrencilerin birçoğu ilk kez sinemaya geldiklerini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür etti.

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

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