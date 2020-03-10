Öğrenciler Samsun TSO’da

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerini kabul etti.

Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Hakan Sarıözkan ve öğretmenleri ile birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Murzioğlu, Samsun TSO’nun yapısı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

“A” kalite Oda

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın, ’A’ seviyesinde akreditasyon belgesine sahip Türkiye’nin sayılı odalarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu, “Odamızın; kanun gereği kendilerine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı sıra, ’üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye getirmek’ gibi önemli bir misyonu daha vardır. Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizdeki odaların da asli misyonu budur. Bu misyon çerçevesinde, odamız, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en büyük destekçisi olmak durumundadır. Bizler daima üyelerimize en iyi hizmeti vermeyi kendine hedef koyan bir anlayış içindeyiz” dedi.